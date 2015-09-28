日本股市：日经指数收跌1.3%，投资者在重要数据公布前保持谨慎

日本钢铁类股表现弱于大盘，拖累东证钢铁分类指数 下跌3%。JFE控股 大跌4.3%，新日铁住金 跌3.3%。

Nippon Paper Industries 跌4.3%。此前，日本经济新闻报导称，该公司4-9月营业利润可能较上年同期下降约30%，至90亿日圆左右(7,486万美元)。

日本零售类股逆势而上，家居及办公用品销售商领涨。电器零售商Yamada Denki 涨5.2%，家居用品销售商Izumi 涨5.9%，办公用品零售商Askul 涨5.1%。

分析师称，投资者将密切关注周三的日本工业生产数据和日本央行短观大型制造业景气判断指数 、周四的中国财新制造业调查及周五的美国非农就业数据。