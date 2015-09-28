日本股市：日经指数收跌1.3%，投资者在重要数据公布前保持谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本钢铁类股表现弱于大盘，拖累东证钢铁分类指数 下跌3%。JFE控股 大跌4.3%，新日铁住金 跌3.3%。
Nippon Paper Industries 跌4.3%。此前，日本经济新闻报导称，该公司4-9月营业利润可能较上年同期下降约30%，至90亿日圆左右(7,486万美元)。
日本零售类股逆势而上，家居及办公用品销售商领涨。电器零售商Yamada Denki 涨5.2%，家居用品销售商Izumi 涨5.9%，办公用品零售商Askul 涨5.1%。
分析师称，投资者将密切关注周三的日本工业生产数据和日本央行短观大型制造业景气判断指数 、周四的中国财新制造业调查及周五的美国非农就业数据。
东证股价指数 跌1%至1,438.67点；JPX-日经400指数 跌1.2%至12,885.96点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”