国际油市：油价下跌，因全球经济增长放缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“成长问题仍挥之不去，亚洲还没到景气即将回升的时候，”汇丰驻香港的亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann周一在一份致客户报告中表示。
国际货币基金组织(IMF)可能会下修全球经济成长前景，因新兴市场表现不振。
0633GMT，布兰特原油期货 报每桶48.13美元，下跌0.47美元；美国原油期货 下跌0.44美元至每桶45.26美元。8月底以来，原油期货合约如今已经下跌超过10%。
周一油价下跌无视于美国探钻活动持续下滑的情形；美国探钻活动连续第四周下滑，显示油价不振持续导致油气生产商缩减开采计画。
多位分析师指出，美国产出数据可能成为本周油价走势的主导因素，特别是因中国将在10月1日进入国庆假期，导致交易转淡。
美国能源资料协会(EIA)将在周三公布月度石油供给报告。
摩根士丹利指出，“市场将仔细聚焦在美国产出数据...有多个迹象显示，美国产出下滑可望提振西德克萨斯中质油(WTI)及布兰特原油的统受价格。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”