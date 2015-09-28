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市场报道 | 2015年 9月 28日 星期一 15:11 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在小时图云区阻力下方区间波动

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* 周五在9月底部1.5164下方创波段新低，但下档看来仍有限

* 日线图慢性随机指标处于超卖水准，料将出现修正性反弹

* 可能反弹回升至200日均线1.5336，然后在此水准做出回应

* 日内在1.5136上方区间波动，小时图云区位于1.5240/82构成阻力

* 技术图表 ：link.reuters.com/dad75w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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