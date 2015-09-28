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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 15:22 BJT

全球金市：金价续跌，受美国利率前景拖累

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价格 变动 涨跌%

现货金 1142.4 -3.46 -0.3

现货银 15 -0.08 -0.53

现货铂金 933.15 -10.34 -1.1

现货钯金 652.22 -9.25 -1.4

COMEX期金 1141.7 -3.9 -0.34

COMEX期银 14.97 -0.141 -0.93

汇率

欧元/美元 1.1171

美元指数 96.307

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/高琦 审校 王洋/于春红)

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