美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦已经在周五回到华盛顿，就在前一天她在一次演 讲中显得无法全神贯注，因而难以完成发言，随后她接受了紧急医疗看护。美联储的发言人 不愿谈及叶伦是否计划就医进行体检，只是在声明中称她在马萨诸塞大学阿默斯特分校进行 将近一小时的讲话后感到有点脱水，除此之外没有透露关于她健康情况的消息。 堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，支持升息有一段时间了，等待升息的完美条件是 不切实际的，虽然他认为经济还没有为“正常利率”做好准备，但赞成逐步升息，他并称不 应忽视等太久才升息会犯政策错误的可能性。 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称鉴于就业市场压力增加，通胀在2016年将超过美联 储的目标，但他称不清楚美联储能否在10月会议前获得足够的数据来说服其他决策者支持升 息。他提到，通胀预期调查给了他通胀将回升的信心，担忧美联储可能为过去数十年的股市 和楼市泡沫重现铺路。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点 一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 高琦)