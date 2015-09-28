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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 15:42 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦已经在周五回到华盛顿，就在前一天她在一次演
讲中显得无法全神贯注，因而难以完成发言，随后她接受了紧急医疗看护。美联储的发言人
不愿谈及叶伦是否计划就医进行体检，只是在声明中称她在马萨诸塞大学阿默斯特分校进行
将近一小时的讲话后感到有点脱水，除此之外没有透露关于她健康情况的消息。 
        
    堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，支持升息有一段时间了，等待升息的完美条件是
不切实际的，虽然他认为经济还没有为“正常利率”做好准备，但赞成逐步升息，他并称不
应忽视等太久才升息会犯政策错误的可能性。 
    
    圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称鉴于就业市场压力增加，通胀在2016年将超过美联
储的目标，但他称不清楚美联储能否在10月会议前获得足够的数据来说服其他决策者支持升
息。他提到，通胀预期调查给了他通胀将回升的信心，担忧美联储可能为过去数十年的股市
和楼市泡沫重现铺路。  
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.75%    2015年8月25日降25基点
             一年期贷款利率4.60%            2015年8月25日降25基点
  台湾       重贴现率1.750%                 2015年9月24日降12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.75%              2015年9月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.25%                2015年6月2日降25基点
             附卖回利率6.25%                2015年6月2日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 高琦)

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