企业并购：沃达丰与Liberty资产互换协商破裂，因估值存分歧--消息

路透伦敦9月28日 - 一位知情人士透露，沃达丰 和Liberty Global 之间的协商破裂，因两家公司未就双方资产估值达成一致，但未来还有可能继续谈判。

这位消息人士称，资产互换协商主要围绕“Liberty旗下德国有线资产及欧洲其他地方有线资产”进行。

Liberty拥有德国第二大有线电视公司Unitymedia，沃达丰则在2013年收购了规模较大的竞争对手Kabel Deutschland。(完) (编译 李爽 审校 于春红)