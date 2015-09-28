企业并购：沃达丰与Liberty资产互换协商破裂，因估值存分歧--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦9月28日 - 一位知情人士透露，沃达丰 和Liberty Global 之间的协商破裂，因两家公司未就双方资产估值达成一致，但未来还有可能继续谈判。
这位消息人士称，资产互换协商主要围绕“Liberty旗下德国有线资产及欧洲其他地方有线资产”进行。
Liberty拥有德国第二大有线电视公司Unitymedia，沃达丰则在2013年收购了规模较大的竞争对手Kabel Deutschland。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。