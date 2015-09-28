路透伦敦9月28日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元兑美元仍处于50日移动均线切入位1.1140美元上方，有望向1.1400回升。只有跌穿本月低位1.1080，才会开启向1.0820回落之旅。

美元/日圆：由于未能突破121.30日圆区域，导致美元/日圆迅速下跌，因近来波动区间继续压制汇价走势。趋势线支撑位目前在119.20区域。美元仍非常有可能重返几周前触及的116.20区域。

欧元/英镑：需要突破位于0.7420英镑区域的阻力位和8月高点，或是位于0.7320区域的支撑位，才能确定接下来的走势。若冲破0.7420意味着将重新试探5月高位0.7485。若跌破0.7320区域，则会重新朝0.7240回落。

英镑/美元：经过六日连续下跌，英镑已跌破始于4月低点和本月低点1.5170美元的趋势线支撑位，从而开启进一步跌向1.5000区域之旅。只有回升至1.5330区域才会企稳，并可能重返1.5400区域。(完)

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1190 1.1194 -0.04 -7.50 1.2097

美元/日圆 120.27 120.55 -0.23 0.68 119.68

欧元/日圆 134.58 134.96 -0.28 -7.33 144.77

美元/瑞郎 0.9782 0.9784 -0.02 -1.60 0.9941

英镑/美元 1.5197 1.5181 0.11 -2.41 1.5573

美元/加元 1.3336 1.3335 0.01 14.79 1.1618

澳元/美元 0.7017 0.7019 -0.03 -14.09 0.8168

新西兰元/美元 0.6366 0.6384 -0.28 -18.35 0.7797

欧元/瑞郎 1.0947 1.0962 -0.14 -8.97 1.2026

欧元/英镑 0.7361 0.7375 -0.19 -5.08 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4485 9.4249 0.25 0.42 9.4688

美元/挪威克朗 8.5455 8.5087 0.43 14.37 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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