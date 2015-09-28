金属期市：伦敦期铜小升，中国国庆假日前交投清淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“过去几个月的反弹相当短暂，”澳新银行(ANZ)驻悉尼的策略师Daniel Hynes称。
“这凸现了围绕中国经济成长的谨慎气氛加剧，以及这对铜市意味着什么，尽管供应面正发挥影响。本周将公布的采购经理人指数(PMI)相当重要。”
中国国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币，同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点，其中股市下跌和汇市波动亦是利润下滑重要原因。另据统计局回复路透，8月利润创2011年建立月度监测制度以来的最大单月降幅。
0725 GMT时，LME三个月期铜 微涨0.2%，至每吨5,031美元，上周四曾触及5,000美元左右的四周低位，距上月跌至的六年低点4,855美元不远。
上海期交所 铜价跌1.5%，至每吨38,310元人民币(6,016.02美元)。
美国经济第二季增长幅度超过之前的估计，因消费者支出和建筑业改善，支持美国在今年稍晚加息，但9月部分数据也提醒决策者要谨慎行事。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，截止9月22日当周，对冲基金和其他基金公司转为持有期铜净空仓。
经纪商Triland称，铝价可能将测试新低。
“铝价上周收于低位，暗示将出现更多技术性疲弱走势，铝价仍陷于典型的空头市场，各种大宗商品资产价格接近或处于数年低位。”(完)
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(编译 王洋/于春红; 审校 张明钧/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”