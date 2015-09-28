更新版 1-中国汇市：人民币收创一周新高，与离岸价差不足150点子抑制套利动能

* 人民币随中间价收升至一周新高 * 有效波动点不大，交投兴趣不高成交萎缩 * 两地价差收窄至不足150点子，抑制套利动能 * 国庆假期临近，人民币料延续横盘格局 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海9月28日 - 人民币兑美元即期 周一随中间价收升至一周高点。交易 员称，因国庆假期临近，人民币有效波动点并不大，银行自营兴趣不高，但客盘购汇需求仍 较多，央行仍需适时出手维稳，不过其亦无意大幅推高人民币，区间横盘格局料延续。 他们并指出，离岸CNH 午后扩大反弹，并创逾两周新高，与在岸价差缩至不足1 50个点子，抑制套利动能。而在岸若进一步巩固横盘走势，两地价差仍有收窄空间。 “今天离岸动得有点大，可能是放假的原因吧，在岸动都没动呢，现在价差收得很小了 ，但我估计价差倒挂可能性倒不是太大。”一中资行交易员表示。 今天香港市场休市。国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。 “假期临近了，购汇需求还是有一些，如果央妈不在，（美元/人民币）会被买上去的 ；但是市场价格波动不大，大家兴趣不高，成交也还好，我感觉还是不会出方向。”一中资 行交易员表示。 人民币兑美元即期成交量 为243亿美元，上日为281亿美元。历史最高 成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一向五周高点回升，投资者静待本周中国关键的制 造业调查和美国就业数据出炉，以确认美联储今年将升息的押注。 中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3696。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.369 6.3744 0.08% 中间价 6.3729 6.3785 0.09% 成交额 243.24亿美 281亿美元 元 日内波动幅度(pips) 45 日高6.3685 日低6.373 今年以来升贬幅度 -2.59% 2005年汇改以来升贬幅度 29.95% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,265 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3804 6.3964 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.588 6.5935 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良/曾祥进)