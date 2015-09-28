《全球汇市》美元指数微涨，受美联储年内升息预期支撑

美元指数周一上涨0.2%至96.328，略低于周五高点96.70。欧元兑美元 跌0.2%至1.1174美元。

法国巴黎银行的Lynton-Brown说，西班牙加泰罗尼亚地区的分离主义者周日在地区选举中获胜，赢得地区议会多数席位， 但选举可能不会对欧元产生什么影响。投资者若想对西班牙政治表达看法，他们可能会通过其他资产类别，例如公债。

外汇交易员将比以往更加密切关注周四的财新中国采购经理人指数(PMI)。交易员认为，中国经济大幅放缓可能会令美联储推迟升息。

“本周将有两件大事。中国数据似乎可以归为非农就业报告这一类，”巴克莱驻新加坡的亚太地区外汇策略主管Mitul Kotecha称。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1184 1.1194 -0.09 -7.55 1.2097

美元/日圆 120.29 120.55 -0.22 0.69 119.68

欧元/日圆 134.54 134.96 -0.31 -7.35 144.77

美元/瑞郎 0.9787 0.9784 0.03 -1.55 0.9941

英镑/美元 1.5217 1.5181 0.24 -2.29 1.5573

美元/加元 1.3334 1.3335 -0.01 14.77 1.1618

澳元/美元 0.7020 0.7019 0.01 -14.05 0.8168

新西兰元/美元 0.6369 0.6384 -0.23 -18.31 0.7797

欧元/瑞郎 1.0949 1.0962 -0.12 -8.96 1.2026

欧元/英镑 0.7348 0.7375 -0.37 -5.25 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4709 9.4249 0.49 0.66 9.4688

美元/挪威克朗 8.5425 8.5087 0.40 14.33 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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