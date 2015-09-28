欧洲汇市：英镑从三个半月低点反弹，兑美元升至1.52美元上方

本周稍晚还将公布一连串采购经理人指数(PMI)调查，投资者将从这种数据中找寻线索，看英国经济最近的表现，并判断中国经济放缓是否对英国经济造成影响。

“尽管近期多位英国央行官员的讲话表明，政策正常化有望在今年底明年初开启，但英镑面临越来越大的抛压，”IronFX Global全球外汇策略主管Marshall Gittler称。

“因此，英镑亟需从一系列强劲数据中重获动能。”

英镑兑美元 涨0.3%至1.5220。上周五一度触及1.5136，为6月初以来最低。上周累计跌2.3%，为3月初以来最大周线跌幅。

英镑兑欧元 上涨0.4%至0.73465。交易商称，西班牙加泰罗尼亚地区分离主义者占据地区议会多数席位，这一消息对欧元影响甚微。

英国央行总裁卡尼定于周二发表讲话。鉴于英国劳动力市场逐步收紧而且薪资在上涨，卡尼有可能会重申利率或呈上升趋势。

但是鉴于整体通胀仍受抑，一些分析师质疑英国央行是否会急于收紧政策，因而造成英镑区间波动。(完)

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