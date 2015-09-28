国际油市：科威特认为产油国不会在OPEC 12月会议之前再召开峰会

路透科威特9月28日 - 科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)周一表示，他认为在石油输出国组织(OPEC)成员国12月召开下次会议之前，产油国不会再召开一次峰会。

奥马尔向记者表示，问题在于OPEC之外的产油国不会履行他们可能提出的措施来稳定价格。

他是在被问及委内瑞拉是否提议召开OPEC和非OPEC领导人峰会时发表上述言论的。