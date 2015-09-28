国际油市：科威特认为产油国不会在OPEC 12月会议之前再召开峰会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透科威特9月28日 - 科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)周一表示，他认为在石油输出国组织(OPEC)成员国12月召开下次会议之前，产油国不会再召开一次峰会。
奥马尔向记者表示，问题在于OPEC之外的产油国不会履行他们可能提出的措施来稳定价格。
他是在被问及委内瑞拉是否提议召开OPEC和非OPEC领导人峰会时发表上述言论的。
资金短缺的委内瑞拉最近几个月来一直呼吁OPEC和俄罗斯召开紧急峰会，以抑制油价跌势。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”