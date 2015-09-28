欧洲热股：嘉能可重挫逾15%至纪录新低，因市场忧虑金属价格大跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦9月28日 - 矿业巨擘嘉能可 周一盘中重挫逾15%至纪录新低，因该公司出售资产以减轻债务负担的努力，未能缓解市场对金属价格大跌的忧虑。
交易商指称，如果现货金属价格没有改善，Investec看空的研究报告将令人质疑嘉能可的估值。该报告指出嘉能可债务负担沉重。
0912 GMT时，嘉能可股价大跌15.90%至0.8171英镑。年初迄今该股累计跌约70%。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。