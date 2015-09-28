欧洲热股：嘉能可重挫逾15%至纪录新低，因市场忧虑金属价格大跌

路透伦敦9月28日 - 矿业巨擘嘉能可 周一盘中重挫逾15%至纪录新低，因该公司出售资产以减轻债务负担的努力，未能缓解市场对金属价格大跌的忧虑。

交易商指称，如果现货金属价格没有改善，Investec看空的研究报告将令人质疑嘉能可的估值。该报告指出嘉能可债务负担沉重。

0912 GMT时，嘉能可股价大跌15.90%至0.8171英镑。年初迄今该股累计跌约70%。(完)