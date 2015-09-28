亚洲橡胶：在淡静交投中小幅上涨，受技术买盘支撑

“我们在170日圆下方见到技术性买盘增多，”Rakuten Securities大宗商品分析师Satoru Yoshida称。

“但由于大众汽车事件对全球汽车销售的影响尚未可知，仍有很多投资者不愿新建仓位，”他表示。

交易员称，由于中国股市相对淡静，市场整体交投偏淡。

中国股市沪综指周一收市小涨，但A股成交创下逾10个月新低。分析师指出，虽然新股重启传言被否，但消息面也没有振奋人心的利好，且国庆长假将至，相当多投资者无心恋战，大盘缩量盘整，中小盘股较为活跃。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌25元人民币，收于每吨11,580元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)10月期胶 最新报每公斤125.0美分，下跌0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 李爽)