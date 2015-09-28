中国铁路：贵州首个PPP铁路项目开工，社会资本中铁联合体出资过半--新华

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月28日 - 新华社周一报导，贵州省首个引入社会资本自建自营的铁路项目——瓮安至马场坪铁路今日在黔南州开工建设，由中铁二十局集团牵头的社会资本联合体出资占比过半。
报导称，瓮安至马场坪铁路项目位于黔南布依族苗族自治州境内，全长72.595公里，估算总投资49.93亿元，建设工期为3.5年。该项目采用政府和社会资本合作项目（PPP）模式。
项目由中铁二十局集团牵头与中交路桥、贵州桥梁集团等组成社会资本联合体出资占51%，贵州铁路投资有限公司和剑江控股集团分别代表省政府和黔南州政府出资占49%，共同组建项目公司，负责资金筹措、项目建设、运营管理、债务偿还和资产管理等，铁路特许经营期暂定为30年。
报导援引社会投资方之一的中铁二十局集团副总经理张文峰介绍，翁马铁路是中国铁路总公司首次下放铁路运输权给企业，开创了铁路自主运营的新模式。
据报导，翁马铁路地处福泉－瓮安磷煤电一体化循环经济千亿工业园区发展主轴，建成后可为园区提供大能力便捷的铁路货物运输通道，对完善区域铁路网布局、促进沿线经济社会发展具有重要意义。
中国国家发改委此前发布《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》，鼓励社会资本全面进入铁路领域，支持社会资本以独资、合资等多种投资方式建设和运营铁路，向社会资本开放铁路所有权和经营权。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”