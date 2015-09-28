国际油市：亚洲航煤价差持稳，但日后有望改善

路透新加坡9月28日 - 新加坡航煤价差周一保持稳定，但可能改善，因运费下降，以及若干炼厂维护导致现货购买难度增大。

比如，交易员估计，10月船期从韩国装运的航煤现货贴水报每桶贴水0.60-1.10美元之间。韩国是北亚地区主要的航煤出口国。

他们表示，9月船货成交价最低为每桶附负2-2.50美元，不过一些更深的贴水可能是一些受损的船货。

一名新加坡交易员称，“自8月以来运费大幅下降，是航煤价差上涨的主要原因，因这令贸易商运输船货更加容易。”

缅甸国有日报Myanma Alinn周六报导，缅甸国有石油公司Myanma Petroleum Products Enterprise (MPPE)已同意与Puma Energy Group Pte Ltd组建一合资公司，进行航煤生意。

报导称，根据双方的协议，两家公司将成立National Energy Puma Aviation Services Co Ltd。MPPE将投资2,600万美元于机器设备，Puma Energy将投资5,100万美元。

交易员表示马来西亚国家石油公司(Petronas)可能已出售300,000桶船期为10月13-15日的含硫10ppm柴油，价格为每桶升水0.6-0.7美元，不过未能确认。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能已向壳牌出售60,000吨船期为10月11-13日的航煤，价格为每桶较中东报价升水1.5-1.6美元。

新加坡现货市场上，BP以每桶较新加坡10月13-19日平均报价贴水0.20美元的价格，向ENOC出售250,000桶船期为10月13-17日的含硫500ppm柴油。(完)

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