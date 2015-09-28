马来西亚期市：棕榈油连续第五日上涨，接近15个月高位

路透雅加达9月28日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第五日上涨，来到近15个月最高，因交易员押注需求将增长，供给将下降以及马币下滑。

指标12月棕榈油期货 收涨2.22%，报每吨2,394马币，早盘曾触及2,302的低点。

午盘棕榈油触及2,408马币的2014年7月来的高位。

“涨势超过我们的预期，”一家外国大宗商品经纪商的交易员说，“汇率因素现在产生了作用。”

马币 贬值使得棕榈油对海外买家更为便宜，从而支撑需求。

该交易员表示，近期印尼的森林大火产生了严重雾霾，影响了授粉，预计会影响棕榈油产量。

交易员还称，中国和印度的需求料将迎来季节性增长，也将支撑价格。

不过，一些交易员表示，这种趋势或许不会持续太久。

美国12月豆油合约 在亚洲尾盘上涨0.04%。(完)

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