马来西亚期市：棕榈油连续第五日上涨，接近15个月高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达9月28日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第五日上涨，来到近15个月最高，因交易员押注需求将增长，供给将下降以及马币下滑。
指标12月棕榈油期货 收涨2.22%，报每吨2,394马币，早盘曾触及2,302的低点。
午盘棕榈油触及2,408马币的2014年7月来的高位。
“涨势超过我们的预期，”一家外国大宗商品经纪商的交易员说，“汇率因素现在产生了作用。”
马币 贬值使得棕榈油对海外买家更为便宜，从而支撑需求。
该交易员表示，近期印尼的森林大火产生了严重雾霾，影响了授粉，预计会影响棕榈油产量。
交易员还称，中国和印度的需求料将迎来季节性增长，也将支撑价格。
不过，一些交易员表示，这种趋势或许不会持续太久。
美国12月豆油合约 在亚洲尾盘上涨0.04%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”