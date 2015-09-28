国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两日高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周一稍稍反弹至两日高位每吨86.65美元，因焦点重返至下个月从西方来的到岸船货减少之上。
科威特石油公司(KPC)下周将与亚洲买家就今年12月至明年11月的定期供给进行洽商，外界对此予以关注。
该公司2014年9月末签订的12个月供给合同，价格为离岸价每吨较中东报价升水15美元，较始于2013年12月的一年期合约价格下跌38%。
一些交易员预计新的供给合同的价格升水将在两位数中端区间以内。
虽然预计有更多供给来自Ruwais，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)今年在这里将其炼厂的产能提升逾一倍至每日逾82万桶，目前的产能利用率还不清楚。
汽油裂解价差小升至两日高位每桶14.27美元，因新加坡、印度和马来西亚的炼厂维护预计将使得供给受到压缩。
新加坡现货市场上，BP以每吨446美元向伊藤忠出售一艘11月下半月石脑油船货。
壳牌与卖家Statoil以每吨5美元的价格，签署一11月上半月/12月上半月的石脑油互换合约。
BP与买家贡沃以每吨2.75美元的价格，签署一11月上半月/11月下半月的石脑油互换合约。
没有达成汽油现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”