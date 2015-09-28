国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两日高位

路透新加坡9月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周一稍稍反弹至两日高位每吨86.65美元，因焦点重返至下个月从西方来的到岸船货减少之上。

科威特石油公司(KPC)下周将与亚洲买家就今年12月至明年11月的定期供给进行洽商，外界对此予以关注。

该公司2014年9月末签订的12个月供给合同，价格为离岸价每吨较中东报价升水15美元，较始于2013年12月的一年期合约价格下跌38%。

一些交易员预计新的供给合同的价格升水将在两位数中端区间以内。

虽然预计有更多供给来自Ruwais，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)今年在这里将其炼厂的产能提升逾一倍至每日逾82万桶，目前的产能利用率还不清楚。

汽油裂解价差小升至两日高位每桶14.27美元，因新加坡、印度和马来西亚的炼厂维护预计将使得供给受到压缩。

新加坡现货市场上，BP以每吨446美元向伊藤忠出售一艘11月下半月石脑油船货。

壳牌与卖家Statoil以每吨5美元的价格，签署一11月上半月/12月上半月的石脑油互换合约。

BP与买家贡沃以每吨2.75美元的价格，签署一11月上半月/11月下半月的石脑油互换合约。

没有达成汽油现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻