国际油市：指标180cst燃料油现货价差缩窄，因库存充裕施加压力

路透新加坡9月28日 - 亚洲指标180cst燃料油现货价差周一缩窄至每吨5美元，中断连续四个交易日持于6.50美元附近的态势。

尽管上月新加坡船用燃料油销售创下纪录高位，但充裕的市场供应继续给市场带来压力。

“一些卖家不得不接受大幅贴水的价格，因为这是能出售船货的唯一途径，”一名新加坡交易员表示。

“市场供应过剩，看不到上涨的希望，”该交易员称。

咨询公司Energy Aspects周一发布的报告称，船用燃料油需求很难继续快速增长进而把市场上的供应消化掉，不过浮动存储是一个可行的近期选项。

“亚洲燃料油价格对于将西方船货运到亚洲的套利者来说仍具有吸引力，但我们可能预期亚洲裂解价差从此将开始下降，因为库存上升打击了现货价格，”该报告称。

印尼Pertamina 周一表示，旗下的Trans Pacific Petrochemicals Indotama(TPPI)炼厂10月8日恢复生产后，原油日进口量最多将减少100,000桶。

中国商务部周一称，两家独立炼厂--东营市亚通石化有限公司和宝塔石化集团已经获得原油进口许可证。(完)

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