欧元债市：西班牙公债收益率下跌，选举后加泰罗尼亚独立的前景仍不明朗

路透伦敦/马德里9月28日 - 西班牙公债收益率周一下跌，周日该国加泰罗尼亚地区的分离主义者在地区选举中获胜，赢得地区议会多数席位，但似乎这结果未能加强加泰罗尼亚脱离西班牙独立的可能性。

西班牙股市 回吐早盘涨幅，但跌幅较其他欧元区国家股指要小。

“地区选举结果是支持独立的政党赢得多数席位，但同时他们没有得到绝对多数议席，”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq说。

“如果就独立举行公投， '支持独立'的阵营是否能赢还不明朗。”

西班牙的银行曾警告，如果该国最富裕地区之一的加泰罗尼亚地区独立的话，可能带来金融动荡，且西班牙央行称加泰罗尼亚地区独立将面临退出欧元区的风险。

西班牙股市下跌逾1%，跌幅比其他欧洲国家股指要小，后者受累于对全球经济的忧虑、大众汽车排放丑闻，以及在伦敦上市的商品巨擘嘉能可Glencore 暴跌近三成。