台湾金融市场：股汇债市因杜鹃台风今休市一日，交割顺延

路透台北9月29日 - 台湾台北市政府周一晚间宣布，登陆后由强台减弱为中台的杜鹃(DUJUAN)台风侵袭台湾，周二(29日)全日停止上班，台湾金融市场包括股市、期市、债市和汇市休市一日，交割顺延。

根据内政部中央灾害应变中心昨晚公布的统计，目前杜鹃台风并未造成人员死亡，但造成24人受伤。至于电力供应则有逾120万户停电。交通方面，国际航线共有244航班取消，162班次延误。境内的高铁和台铁则停驶。

周一晚间北部三县市包括：台北市、新北市、基隆市等原本联合宣布周二上午停班停课，但下午则正常上班上课，但稍晚则更改宣布周二全日停止上班及上课一日。