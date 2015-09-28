台湾金融市场：股汇债市因杜鹃台风今休市一日，交割顺延

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月29日 - 台湾台北市政府周一晚间宣布，登陆后由强台减弱为中台的杜鹃(DUJUAN)台风侵袭台湾，周二(29日)全日停止上班，台湾金融市场包括股市、期市、债市和汇市休市一日，交割顺延。
根据内政部中央灾害应变中心昨晚公布的统计，目前杜鹃台风并未造成人员死亡，但造成24人受伤。至于电力供应则有逾120万户停电。交通方面，国际航线共有244航班取消，162班次延误。境内的高铁和台铁则停驶。
周一晚间北部三县市包括：台北市、新北市、基隆市等原本联合宣布周二上午停班停课，但下午则正常上班上课，但稍晚则更改宣布周二全日停止上班及上课一日。
中央气象局周一晚间11:30的资料显示，强烈台风杜鹃(DUJUAN)在过去三小时受地形影响，强度已减弱为中度台风，半径亦稍缩小，路径略为 偏南。目前暴风圈仍笼罩台湾各地及澎湖，各地风雨持续中，金门、马祖即将进入暴风圈，风雨逐渐增强。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”