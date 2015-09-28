欧洲股市：收低，由嘉能可和大众汽车领跌

* FTSEurofirst 300和Euro STOXX 50指数都下跌逾2%

* 对嘉能可债务的担忧拖累该股暴跌近三成

* 大众汽车收在100欧元以下，为四年来首见

* 西班牙IBEX指数下挫1.5%，此前加泰罗尼亚举行地区选区

路透伦敦9月28日 - 欧洲股市周一大幅收低，对矿商嘉能可 债务的担忧与日俱增，令该股市值蒸发了三分之一，大众汽车排放丑闻拖累该股延续跌势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫2.21%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收跌2.37%，两大股指在周五均上涨约3%后回落。

“短期而言，市场基调将继续利空，”JCI Capital研究部主管Nicolo Nunziata说。

摩根士丹利周一在一份报告中称，该行已将今年泛欧洲企业盈利增长预估下调至零，指商品行业遇到的困难比预期更大。不过，该报告的详细内容显示，摩根士丹利预计今年英国企业盈利将减少约13%，欧元区企业盈利将增长11%。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周末在接受法国回声报采访时表示，IMF可能下调全球经济增长预估，因新兴市场经济增长放缓。

矿业和贸易集团嘉能可 暴跌29.4%，录得历来最大单日跌幅。此前天达资产管理对该公司发表利空报告，称鉴于嘉能可债务高企和金属价格持续下跌，对公司的估值表现怀疑。

大众汽车 下滑7.46%，收在100欧元以下，为近四年来首次，因投资者试图评估排放丑闻将对公司财务状况造成的影响。

西班牙IBEX指数 下挫1.32%，此前该国加泰罗尼亚地区的分离主义者在地区选举中获胜，赢得地区议会多数席位，但市场认为他们未得到明确授权可向西班牙要求独立。