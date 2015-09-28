芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因季节性收割压力

路透芝加哥9月28日 - 美国大豆期货周一下挫1.3%，交易商说，因美国中西部农户全力收割，为市场带来季节性收割压力。

现货市场交易员称，新收割的大豆稳定交付到加工厂和粮仓，这令基差承压。

11月大豆合约上周录得2.5%的涨幅后有获利了结，也向大豆期货市场施压。

CBOT-11月大豆周一在其20日移动均线寻获技术性支撑。该合约在隔夜交易时段尝试走高，但在20日波林格区间的高端遇到阻力。

豆粕和豆油期货也收低。

市场预计，美国农业部周一下午将公布截至9月27日，大豆收割完成率为18%，较之前一周上升11个百分点，较五年均值高一个百分点。

11月大豆期货合约 收跌12-1/2美分，报每蒲式耳8.76-3/4美元。

12月豆粕合约 收低4.1美元，报每短吨304.1美元。12月豆油合约 跌0.54美分，报27.37美分。

今日CBOT大豆预估成交量为166,050口，豆粕为104,916口，豆油为144,510口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)