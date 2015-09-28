芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因季节性收割压力

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月28日 - 美国大豆期货周一下挫1.3%，交易商说，因美国中西部农户全力收割，为市场带来季节性收割压力。
现货市场交易员称，新收割的大豆稳定交付到加工厂和粮仓，这令基差承压。
11月大豆合约上周录得2.5%的涨幅后有获利了结，也向大豆期货市场施压。
CBOT-11月大豆周一在其20日移动均线寻获技术性支撑。该合约在隔夜交易时段尝试走高，但在20日波林格区间的高端遇到阻力。
豆粕和豆油期货也收低。
市场预计，美国农业部周一下午将公布截至9月27日，大豆收割完成率为18%，较之前一周上升11个百分点，较五年均值高一个百分点。
11月大豆期货合约 收跌12-1/2美分，报每蒲式耳8.76-3/4美元。
12月豆粕合约 收低4.1美元，报每短吨304.1美元。12月豆油合约 跌0.54美分，报27.37美分。
今日CBOT大豆预估成交量为166,050口，豆粕为104,916口，豆油为144,510口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。