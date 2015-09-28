国际油市：美股下跌和中国忧虑令油价跌近3%，但跌幅受库欣库存减少所限

* 布兰特原油跌2.6%，美国原油下跌2.8%

* 标普500指数触及一个月低位

* 8月中国工业企业利润同比萎缩

* Genscape预计上周库欣原油库存减少100万桶

路透纽约9月28日 - 原油价格周一下挫近3%，交易商表示，美股下跌和中国经济数据疲弱向油市拖压，但主要的美国原油集散地库欣的原油库存预计减少，似乎限制了油价跌幅。

对美国近十年来首次升息时机的押注导致美股和美元走势反复，从而使油价走势波动。在过去的一个月，油价一日的波幅最多达8%。

标普500指数 下跌2.2%，此前触及一个月低位，因美国消费者数据良好和市场押注美国可能在10月升息。

“油价下跌，因风险厌恶情绪再次增强，”能源市场数据库和顾问公司ClipperData的商品研究部董事Matt Smith说。

布兰特原油 收跌1.26美元，或2.6%，报每桶47.34美元。

美国原油 收低1.27美元，或2.8%，报每桶44.43美元。

中国国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币，同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点。 该数据投资者重新燃点对本周稍后出炉的中国制造业活动报告的担忧。

看到市场信息公司Genscape数据的交易商表示，Genscape预计上周库欣原油库存减少超过100万桶，这部分抵销了市场的利空人气。库欣是美国原油期货合约交割点。