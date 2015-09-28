美国债市：公债价格上涨，因全球股市和商品市场下挫

* 纽约联储总裁杜德利预计美国可能年内升息

* 市场聚焦在周五出炉的非农就业报告

路透纽约9月28日 - 美国公债价格周一上涨，因在担心中国经济增长迟滞的情况下，全球股市下跌且商品价格不断下滑，投资者正等待备受高度关注的美国非农就业报告周五出炉。

对全球经济成长不断放缓的担忧和商品市场遭到抛售，拉低了投资者的风险意愿，且提升对避险公债的需求，即使数据仍显示美国经济增长势头强劲。

在伦敦上市的矿业和贸易集团嘉能可 暴跌30%和中国8月工业企业利润下降，是投资者最新的担忧所在，铜价因此跌至每吨5,000美元以下。

“中国8月工业企业利润数据弱于预期，以及在整个交易日商品市场持续遭到抛售，带动对公债的避险买需，10年期和30年期公债表现好于较短期公债，”CRT Capital Group的资深公债策略师Ian Lyngen说。

美国公债收益率从日内低位短暂上涨，此前纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美联储仍有望在今年加息，最早可能会在10月的会议上。

杜德利表示，相信低迷的全球经济状况和美元走强不会永久地压抑美国通胀率，也不会消除民众对物价上涨路径的预期。

自美联储在9月政策会议上维持利率不变后，一些投资者推迟对美联储升息时机的预期。

交易商和分析师将细心聆听本周包括美联储主席叶伦、美联储理事布雷纳德和芝加哥联储总裁埃文斯在内的联储官员的讲话，以寻找美联储将在10月还是12月升息的线索。

市场下一个焦点将是周四公布的美国制造业数据和周五出炉的非农就业报告，分析师认为这两份报告都可能影响美联储是否在年底前升息。

在纽约周一下午交易中，10年期公债 上涨20/32，收益率从周五尾盘的2.164%降至2.096%。

30年期公债 大幅上涨多达1-24/32，收益率降至一个月最低2.869%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+02/32) 0.672

五年期公债 99-25/32 (+09/32) 1.424

10年期公债 99-04/32 (+20/32) 2.098

30年期公债 100-01/32(+1-22/32) 2.874(完)

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