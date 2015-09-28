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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 06:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 57.39 -1.85 -3.12 4480474

京东 24.69 -1.25 -4.82 12208047

新浪 36.65 -1.05 -2.79 657500

搜狐 40.73 -0.79 -1.90 271666

网易 114.35 +1.23 +1.08 568016

百度 133.06 -1.28 -0.95 4045314

台湾

台湾积体电路 19.63 -0.42 -2.09 4032633

联电 1.62 +0.01 +0.62 85174

日月光 5.10 -0.04 -0.78 259924

硅品精密 5.96 -0.03 -0.50 654267

和信超媒体 0.49 -0.04 -6.67 59968

友达 2.90 -0.04 -1.36 203404

中华电信 29.79 -0.31 -1.03 91192

台湾国际航电 35.21 -0.24 -0.68 1306711

香港

中国移动 59.09 -1.20 -1.99 234358

中国联通 12.40 -0.25 -1.98 130758

中国电信 47.35 -0.99 -2.05 11556

中芯国际 4.36 -0.09 -2.02 4032

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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