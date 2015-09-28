《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 57.39 -1.85 -3.12 4480474
京东 24.69 -1.25 -4.82 12208047
新浪 36.65 -1.05 -2.79 657500
搜狐 40.73 -0.79 -1.90 271666
网易 114.35 +1.23 +1.08 568016
百度 133.06 -1.28 -0.95 4045314
台湾
台湾积体电路 19.63 -0.42 -2.09 4032633
联电 1.62 +0.01 +0.62 85174
日月光 5.10 -0.04 -0.78 259924
硅品精密 5.96 -0.03 -0.50 654267
和信超媒体 0.49 -0.04 -6.67 59968
友达 2.90 -0.04 -1.36 203404
中华电信 29.79 -0.31 -1.03 91192
台湾国际航电 35.21 -0.24 -0.68 1306711
香港
中国移动 59.09 -1.20 -1.99 234358
中国联通 12.40 -0.25 -1.98 130758
中国电信 47.35 -0.99 -2.05 11556
中芯国际 4.36 -0.09 -2.02 4032
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”