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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 07:16 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆呈现多头槌型反转型态，仍需收盘确认

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    * 欧元/日圆低开0.15%，未跌破133.95留下多头槌型反转形态
    * 需收在134.90上方才能确认看多信号
    * 动量指标呈中性，五日、10日和20日移动均线暗示进入震荡整理
    * 海外市场反弹走势的38.2%回档位134.53以及50%回档位134.42为初
步支撑位
    * 10日均线切入位135.15以及周五所及高点135.38为初步阻力位
    * 相关技术图表：link.reuters.com/guf75w
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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