《汇市简讯》欧元/日圆呈现多头槌型反转型态，仍需收盘确认

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
2259GMT * 欧元/日圆低开0.15%，未跌破133.95留下多头槌型反转形态 * 需收在134.90上方才能确认看多信号 * 动量指标呈中性，五日、10日和20日移动均线暗示进入震荡整理 * 海外市场反弹走势的38.2%回档位134.53以及50%回档位134.42为初 步支撑位 * 10日均线切入位135.15以及周五所及高点135.38为初步阻力位 * 相关技术图表：link.reuters.com/guf75w (完) (编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”