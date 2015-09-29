美国个股：雅虎将推进剥离阿里巴巴股份计划，尽管交易免税与否未定

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月28日 - 雅虎(Yahoo!) 表示，尽管美国国税局拒绝就交易是否免税进行裁决，但公司仍将推进剥离阿里巴巴集团 股份的原定计划。
雅虎股价盘后涨4%至28.71美元。
雅虎在周一提交给监管部门的文件中称，上述剥离股份的交易还需满足其它一些特定条件，包括依据美国联邦税法，交易获得免税待遇的法律意见。(1.usa.gov/1FxLxDD)
投资者密切追踪上述计划，将其视为释放该公司价值的一个途径。
雅虎预计交易将在截至12月31日的第四季度完成。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”