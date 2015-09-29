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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 08:22 BJT

美国个股：雅虎将推进剥离阿里巴巴股份计划，尽管交易免税与否未定

路透9月28日 - 雅虎(Yahoo!) 表示，尽管美国国税局拒绝就交易是否免税进行裁决，但公司仍将推进剥离阿里巴巴集团 股份的原定计划。

雅虎股价盘后涨4%至28.71美元。

雅虎在周一提交给监管部门的文件中称，上述剥离股份的交易还需满足其它一些特定条件，包括依据美国联邦税法，交易获得免税待遇的法律意见。(1.usa.gov/1FxLxDD)

投资者密切追踪上述计划，将其视为释放该公司价值的一个途径。

雅虎预计交易将在截至12月31日的第四季度完成。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)

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