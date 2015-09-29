《中国报摘》--其他报纸重要消息9月29日

**上海证券报**

--中国国家主席习近平出席联合国气候变化会议时指出，未来中国将进一步加大控制温室气体排放力度，争取到2020年实现碳强度降低40%-45%的目标。

--随着A股市场清理配资渐近尾声，基金认为，市场阶段性企稳时点也越来越近，近期基金的申赎已经趋于平稳，部分ETF基金近期甚至出现了较为明显的净申购。

**证券时报**

--全国股转系统信息显示，去年3月以来，共有42家企业和27家主办券商因违规而被采取监管措施。另外还要求主办券商全面自查并形成自查报告，在10月30日之前提交。

**21世纪经济报道**

--国家能源局下发通知，全国新调增光伏电站建设规模530万千瓦，在此前3月提出的今年新增光规模1,780万千瓦(17.8GW)基础上，这意味着今年光伏电站建设规模扩充至23.1 GW。

--日前挂号网宣布完成3.94亿美元C轮融资，由高瓴资本、高盛集团领投，复星、腾讯、国开金融等共同投资，为国内移动医疗领域目前最大一笔融资。

**东方早报**

--国资委微博称，由中国南车集团和中国北车集团重组合并而成的中国中车集团日前宣告成立，意味着历时近一年的南北车重组结束。(完)