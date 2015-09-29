《中国报摘》--中国证券报9月29日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强会见欧盟委员会副主席卡泰宁时表示，希望抓紧商谈设立中欧共同投资基金。

* 其他:

--目前保险机构人士对于A股是否已现“扫货”时机的判断不一，但多数较认同一些板块或个股出现介入机会。

--银监会国际部主任范文仲表示，将加快推动与“一带一路”国家监管合作。

--受发改委委托，中国工程院、中国核能行业协会近期对内陆核电站厂址进行调研，目前调研报告已完成。分析认为，四季度核电行业重磅催化剂将不断出台，中国核电发展迎来黄金时代。

--上峰水泥 称，拟以9.31元人民币/股的价格，非公开发行至多1.61亿股股票，募集资金总额不超过15亿元，用于塔吉克斯坦库尔干丘别项目3200t/d熟料水泥生产线等。