《中国报摘》--中国证券报9月29日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强会见欧盟委员会副主席卡泰宁时表示，希望抓紧商谈设立中欧共同投资基金。
* 其他:
--目前保险机构人士对于A股是否已现“扫货”时机的判断不一，但多数较认同一些板块或个股出现介入机会。
--银监会国际部主任范文仲表示，将加快推动与“一带一路”国家监管合作。
--受发改委委托，中国工程院、中国核能行业协会近期对内陆核电站厂址进行调研，目前调研报告已完成。分析认为，四季度核电行业重磅催化剂将不断出台，中国核电发展迎来黄金时代。
--上峰水泥 称，拟以9.31元人民币/股的价格，非公开发行至多1.61亿股股票，募集资金总额不超过15亿元，用于塔吉克斯坦库尔干丘别项目3200t/d熟料水泥生产线等。
--南玻A 拟设立全资子公司，主要经营范围为投资开发太阳能光伏电站等。公司注册资本1亿元，全部以自有资金出资。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”