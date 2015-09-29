金砖国家：9月28日股汇市收盘纵览

路透9月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月28日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报781.57点，下跌0.96%。

中国股市：沪综指缩量小幅收升，长假将至投资者无心恋战

中国汇市：人民币收创一周新高，与离岸价差不足150点子抑制套利动能

香港股市：因适逢公共假期休市

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巴西股市：拉美金融市场周一下跌，中国经济成长担忧和美国升息前景构成拖累。巴西股市指标股指Bovespa指数 收报43,956.627点，下跌1.95%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元在4附近波动，多数交易员将该水准看做重要心理关口。经济衰退恶化和通胀率上升的预期使雷亚尔受到打击。雷亚尔兑美元 收报4.1075/95雷亚尔，上日收报3.9739/57。

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南非股市：挫跌近2%，投资者担忧中国经济成长迟滞的影响，令资源类股受到打击。指标Top-40指数 收报44,242.32点，下跌1.6%；大盘综合指数 收报49,490.81点，下跌1.67%。

南非汇市：南非兰特兑美元回吐之前的升幅，跌穿重要心理关口14.0000兰特，为自8月底来第三次，因厌恶风险情绪升温。

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印度股市：收跌近1%；欧洲市场震荡以及周二央行政策会议之前的谨慎情绪引发了尾盘抛售。BSE指数 收报25,616.84点，下滑0.95%；NSE指数 收报7,795.70点，下跌0.93%。两指数盘中均只小幅下跌，但收盘创9月11日以来最低。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.04/66.05，上日收报66.155/66.165。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报775.73点，下跌1.63%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报419.49点，下跌1.37%。