《全球重要经济事件一览表》--9月29日-10月6日

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9月29日(二)

伦敦--英国央行总裁卡尼在Lloyds of London发表演讲(1940)。

斯德哥尔摩--国际货币基金组织(IMF)发布瑞典经济年度报告。

东京--2015年度OECD E-Leaders会议召开(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi将发表开幕致辞。

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫召开新闻发布会，提供最新国内宏观经济预测(1100)。

都柏林--比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在一个金融行业会议上发表讲话(1030)。

德国威斯巴登--德国央行总裁魏德曼就欧元面临的问题和困难发表讲话(1700)。

挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威科技大学发表讲话。

挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森就央行的地区网络等问题发表讲话。

9月30日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出席由Council of Americas主办的全球经济政策及前景会议(1430)。

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy主持一场研讨会小组会议，主题为“应对全球金融危机”(1200)。

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在证券业及金融市场协会(SIFMA)流动性论坛发表演说(1235)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(1910)。

法兰克福--德国央行理事多姆布雷特在“公共部门融资论坛”发表演说。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(0800)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表讲话。

10月1日(四)

华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉在一场活动上发表讲话(1330)。

布拉格--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在德国央行举行的2015年ESE“欧洲金融管理--是否处于正确轨道上？”会议中发表演说(1110)。

法兰克福--德国央行理事会成员Joachim Nagel就央行视角下的银行再融资发表讲话(1515)。

盐湖城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在盐湖城地区社区领袖活动中，就经济前景发表演说(1830)。

苏黎世--瑞士央行副总裁祖布鲁克于经济研究机构KOF的会议中发表演说(1600)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。

10月2日(五)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在该行举行的“宏观审慎货币政策”会议中，致开幕欢迎辞(1230)。

波士顿--罗森格伦与明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔于“宏观审慎货币政策”会议的“美国货币政策是否该有第三授权？”讨论中，分别担任报告人与小组讨论参加者。(1300)

纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在曼哈顿政策研究所(Manhattan Institute for Policy Research)举行的一项活动中发表演说(1300)。

波士顿--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)参加“宏观审慎货币政策”会议有关“微观审慎对宏观审慎：监督控制的问题”的小组讨论(1500)。

波士顿--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)在“宏观审慎货币政策”会议中发表演说(1700)。

10月3日(六)

波士顿--纽约联邦储备银行总裁杜德利在“宏观审慎货币政策”会议上参与“积极使用宏观审慎工具在制度上是否现实？”的讨论(1500)。

10月5日(一)

卢森堡--欧元集团会议。

10月6日(二)

利马--国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发布会(1400)。

利马--IMF/世界银行讨论如下议题--确保包容性发展：提升拉美地区责任感的佳径(1700)。

利马--IMF/世界银行讨论如下议题--拉美地区放缓对劳动力市场的影响(1900)。

利马--IMF/世界银行举行青年对话(2030)

利马--世界银行讨论社会包容问题(2200)。世行行长金墉以及世行集团的常务副行长英卓华将发言。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在城市土地学会(Urban Land Institute)的秋季会议上，就经济前景发表演讲(2130)。

卢森堡--欧盟财长会议。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0330)。

东京--日本央行举行货币政策会议(至10月7日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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