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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 08:30 BJT

《香港报摘》--经济日报9月29日

* 要闻版头条：

--即将踏入第四季，将是一手市场推盘高峰期，预计将有逾8,600个单位推出市场，新界西占近57%；适逢投资气氛减退，业内料发展商定价继续趋克制。

* 其他：

--瑞银财富管理估计，香港今年经济增长约2.1%，明年放缓至1%，而楼价明年底前将跌13%。

--内地黄金周将至，适逢季结效应，市料跨境头寸渐趋紧，令本港人币同业拆息高企难下，香港银行的人民币定存息亦趋升。明天（9月30日）金管局将公布8月份的人民币存款，反映贬值后的拆仓潮影响，市料按月跌幅介乎1%至5%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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