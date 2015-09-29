《香港报摘》--经济日报9月29日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--即将踏入第四季，将是一手市场推盘高峰期，预计将有逾8,600个单位推出市场，新界西占近57%；适逢投资气氛减退，业内料发展商定价继续趋克制。
* 其他：
--瑞银财富管理估计，香港今年经济增长约2.1%，明年放缓至1%，而楼价明年底前将跌13%。
--内地黄金周将至，适逢季结效应，市料跨境头寸渐趋紧，令本港人币同业拆息高企难下，香港银行的人民币定存息亦趋升。明天（9月30日）金管局将公布8月份的人民币存款，反映贬值后的拆仓潮影响，市料按月跌幅介乎1%至5%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”