《香港报摘》--经济日报9月29日

--即将踏入第四季，将是一手市场推盘高峰期，预计将有逾8,600个单位推出市场，新界西占近57%；适逢投资气氛减退，业内料发展商定价继续趋克制。

--内地黄金周将至，适逢季结效应，市料跨境头寸渐趋紧，令本港人币同业拆息高企难下，香港银行的人民币定存息亦趋升。明天（9月30日）金管局将公布8月份的人民币存款，反映贬值后的拆仓潮影响，市料按月跌幅介乎1%至5%。（完）