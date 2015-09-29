《香港报摘》--其他报纸重要消息9月29日

* 明报：

--中港经济疲弱，传统吸金旺季国庆黄金周还未开始，香港旅游业界早已打定输数。业界普遍预料，这次黄金周或令更多内地游客选择到海外长途旅行，预料进一步分薄本港客源，并担心目前情况或比SARS时更糟糕。

--贝莱德中国股票主管朱悦预测，中央未来几个月将推出许多国企改革方案，可望提振市场信心，并且成为中资股的重大投资主题。

* 苹果日报：

--国泰航空 企业事务董事唐伟邦透露，随着机队规模扩张，正考虑明年开设多个欧美新航点，如以色列特拉维夫、西班牙马德里等，以配合今、明两年长途航线网络扩张大计。

* 东方日报：

--万达商业 母公司万达集团近年将文化旅游列为四大业务之一。上周万达在云南西双版纳斥资150亿元人民币打造的度假区正式开幕，集团指，未来每年都会有两至三个旅游项目落成，预期至2020年将拥有15个度假区。

* 文汇报：

--碧桂园 昨日以总价12.71亿元人民币夺得佛山新城8.4万平米商住地，地面价每平米15,112元。（完）