《香港报摘》--信报9月29日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--瑞银集团行政总裁安恩杰（Sergio Ermotti）认为，此轮股市调整并非金融危机的征象，但预期中国及新兴市场股市在明年上半年前仍处于调整期，未来环球股市表现则须视乎美息走向。他预计美国将于年底前加息，否则会向市场传达负面讯息。
* 其他：
--信利国际 公布，就早前建议分拆信利汕尾在内地交易所独立上市，由于交易的主要商业条款未能达成一致意见，公司决定不进行分拆建议。
--多个新盘趁中秋节长假期＂散货＂，三天共售出约280伙，当中主要由九龙建业 红磡环海．东岸及新地 东涌东环II期支撑，共占241伙，约为三天一手成交量的86.1%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”