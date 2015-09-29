《香港报摘》--信报9月29日

* 要闻版头条：

--瑞银集团行政总裁安恩杰（Sergio Ermotti）认为，此轮股市调整并非金融危机的征象，但预期中国及新兴市场股市在明年上半年前仍处于调整期，未来环球股市表现则须视乎美息走向。他预计美国将于年底前加息，否则会向市场传达负面讯息。

* 其他：

--信利国际 公布，就早前建议分拆信利汕尾在内地交易所独立上市，由于交易的主要商业条款未能达成一致意见，公司决定不进行分拆建议。

--多个新盘趁中秋节长假期＂散货＂，三天共售出约280伙，当中主要由九龙建业 红磡环海．东岸及新地 东涌东环II期支撑，共占241伙，约为三天一手成交量的86.1%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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