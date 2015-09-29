主要国家经济指标预测--9月30日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月29日(二)
2350 日本工业生产 8月初值 +1.0% -0.8%
一个月预估值 -- +2.8%
两个月预估值 -- -1.7%
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 +1.1% +1.6%
9月30日(三)
0000 新西兰NBNZ企业展望指数 9月 -- -29.1%
企业自身活动指数 -- +12.2%
0130 澳洲建筑许可 8月 -2.0% +4.2%
0130 澳洲民间部门信贷 8月 +0.5% +0.6%
房屋信贷 -- +0.6%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- -4.0%
房屋开工(较上年同期) +7.8% +7.4%
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.2% +1.4%
(较上年同期) +3.1% +3.3%
0600 英国Nationwide房价(较前月) 9月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) +3.8% +3.2%
0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 -- 正1.64
0645 法国消费者支出(较前月) 7月 +0.1% +0.4%
8月 +0.4% +0.7%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.1%
0700 瑞士KOF领先指标 9月 100.9 100.7
0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 减少0.5 减少0.7
未经季节调整失业人数(万人) 269.3 279.6
经季节调整失业率 6.4% 6.4%
经季节调整失业人数(万人) -- 279.0
0800 意大利失业率 8月 11.9% 12.0%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.7% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0830 英国企业投资(较前季) 第二季 -- +2.9%
(较上年同期) -- +5.0%
0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 赤字222.5 赤字265.4
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.3% +0.2%
(较上年同期) +0.3% +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.7% -0.1%
(较上年同期) +0.3% +0.4%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 持平 +0.1%
扣除食品和能源的HICP +0.9% +0.9%
0900 欧元区失业率 8月 10.9% 10.9%
1000 意大利PPI(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -2.3%
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 456.1
再融资指数 -- 1,833.0
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 9月 19.4 19.0
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 +0.2% +0.5%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.0 54.4
2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 -2.0% -3.3%
工业生产(较前月) -1.1% -0.5%
服务业产出(较前月) -- +1.7%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,140
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超14,200
2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正13 正15
央行短观大型非制造业景气判断指数 正20 正23
央行短观小型制造业景气判断指数 负2 零
央行短观小型非制造业景气判断指数 正2 正4
央行短观大型企业资本支出预估 +8.7% +9.3%
央行短观小型企业资本支出预估 -10.0% -15.7%
9月30日-10月12日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +2.7%
截至9月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.0%
9月30日-10月1日
2330 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 51.7
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
9月29日(二)
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -1.5% -1.5%
(较上年同期) -3.1% -3.1%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加8.6 增加12
0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 8月 增加34.49 增加29
抵押贷款批准件数(千件) 71.03 69.9
M4货供额(较前月) -0.4% --
0900 欧元区企业景气指数 9月 正0.34 正0.20
经济景气指数 正105.6 正104.1
工业景气指数 负2.2 负3.8
服务业景气指数 正12.4 正10.0
消费者信心指数 负7.1 负7.1
消费者通胀预期指数 正3.2 --
生产者通胀预期指数 负3.3 --
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 正49 正28
1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.2% -0.1%
(较上年同期) 持平 +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.1%
(较上年同期) -0.2% 持平
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -0.4% --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +5.0% +5.1%
经季节调整房价指数(较前月) -0.2% +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.6% +0.8%
1400 美国世企研消费者信心指数 9月 103 96.1
2100 韩国央行制造业景气判断指数 10月 70 --
2145 新西兰建筑许可 8月 -4.9% --
2305 英国Gfk消费者信心指数 9月 正3 正6
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”