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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--9月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月29日(二)

2350 日本工业生产 8月初值 +1.0% -0.8%

一个月预估值 -- +2.8%

两个月预估值 -- -1.7%

2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 +1.1% +1.6%

9月30日(三)

0000 新西兰NBNZ企业展望指数 9月 -- -29.1%

企业自身活动指数 -- +12.2%

0130 澳洲建筑许可 8月 -2.0% +4.2%

0130 澳洲民间部门信贷 8月 +0.5% +0.6%

房屋信贷 -- +0.6%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- -4.0%

房屋开工(较上年同期) +7.8% +7.4%

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.2% +1.4%

(较上年同期) +3.1% +3.3%

0600 英国Nationwide房价(较前月) 9月 +0.4% +0.3%

(较上年同期) +3.8% +3.2%

0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 -- 正1.64

0645 法国消费者支出(较前月) 7月 +0.1% +0.4%

8月 +0.4% +0.7%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.1%

0700 瑞士KOF领先指标 9月 100.9 100.7

0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 减少0.5 减少0.7

未经季节调整失业人数(万人) 269.3 279.6

经季节调整失业率 6.4% 6.4%

经季节调整失业人数(万人) -- 279.0

0800 意大利失业率 8月 11.9% 12.0%

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.7% +0.7%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

0830 英国企业投资(较前季) 第二季 -- +2.9%

(较上年同期) -- +5.0%

0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 赤字222.5 赤字265.4

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.3% +0.2%

(较上年同期) +0.3% +0.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.7% -0.1%

(较上年同期) +0.3% +0.4%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 持平 +0.1%

扣除食品和能源的HICP +0.9% +0.9%

0900 欧元区失业率 8月 10.9% 10.9%

1000 意大利PPI(较前月) 8月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -2.3%

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 456.1

再融资指数 -- 1,833.0

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 9月 19.4 　 19.0

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 +0.2% +0.5%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.0 54.4

2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 -2.0% -3.3%

工业生产(较前月) -1.1% -0.5%

服务业产出(较前月) -- +1.7%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,140

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超14,200

2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正13 正15

央行短观大型非制造业景气判断指数 正20 正23

央行短观小型制造业景气判断指数 负2 零

央行短观小型非制造业景气判断指数 正2 正4

央行短观大型企业资本支出预估 +8.7% +9.3%

央行短观小型企业资本支出预估 -10.0% -15.7%

9月30日-10月12日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +2.7%

截至9月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.0%

9月30日-10月1日

2330 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 51.7

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

9月29日(二)

0600 德国进口物价(较前月) 8月 -1.5% -1.5%

(较上年同期) -3.1% -3.1%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加8.6 增加12

0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 8月 增加34.49 增加29

抵押贷款批准件数(千件) 71.03 69.9

M4货供额(较前月) -0.4% --

0900 欧元区企业景气指数 9月 正0.34 正0.20

经济景气指数 正105.6 正104.1

工业景气指数 负2.2 负3.8

服务业景气指数 正12.4 正10.0

消费者信心指数 负7.1 负7.1

消费者通胀预期指数 正3.2 --

生产者通胀预期指数 负3.3 --

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 正49 正28

1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.2% -0.1%

(较上年同期) 持平 +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.1%

(较上年同期) -0.2% 持平

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) -0.4% --

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +5.0% +5.1%

经季节调整房价指数(较前月) -0.2% +0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.6% +0.8%

1400 美国世企研消费者信心指数 9月 103 96.1

2100 韩国央行制造业景气判断指数 10月 70 --

2145 新西兰建筑许可 8月 -4.9% --

2305 英国Gfk消费者信心指数 9月 正3 正6

(完)

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