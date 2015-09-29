国际油市：投机客持有的石油净多仓达8月初以来最高水平

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月28日 - 洲际交易所(ICE)周一发布的数据显示，投资者现持有的石油期货和期权合约较过去近两月增多，过去一周对原油价格将上涨的押注增加。
洲际交易所数据显示，截至9月22日止当周，投机客持有的净多仓增加11,973口至173,819口，为8月初以来最高水平。
这也反映出美国原油期货投资者中的流行趋势，他们连续第四周增加多仓，令多仓达到157,134口。
布兰特原油期货 在截至9月22日止当周上涨近4.5%，险些超过每桶50美元关口。
汽油期货投机客的净多仓当周减少6,351口至14,322口，近月期货价格 持稳于每吨465美元。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。