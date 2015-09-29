国际油市：投机客持有的石油净多仓达8月初以来最高水平

路透9月28日 - 洲际交易所(ICE)周一发布的数据显示，投资者现持有的石油期货和期权合约较过去近两月增多，过去一周对原油价格将上涨的押注增加。

洲际交易所数据显示，截至9月22日止当周，投机客持有的净多仓增加11,973口至173,819口，为8月初以来最高水平。

这也反映出美国原油期货投资者中的流行趋势，他们连续第四周增加多仓，令多仓达到157,134口。

布兰特原油期货 在截至9月22日止当周上涨近4.5%，险些超过每桶50美元关口。