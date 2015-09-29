全球金市：现货金两日连跌后近持平，美国升息担忧抵消避险买盘影响

纽约联邦储备银行总裁杜德利和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯均对今年升息表示支持，称他们预计通胀将升向2%的目标水准。但芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯的态度更为温和，呼吁维持近零利率直至2016年中期。

本周还将有几位美联储官员发表讲话，人们焦点牢牢锁定在美国货币政策上。此外，交易商还将密切关注经济数据，其中包括美国定于周五公布的非农就业数据以衡量经济。

其他贵金属方面，铂金(白金) 跌至每盎司906.50美元，为2009年1月来最低。(完)

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