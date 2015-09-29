《路透晚报》--9月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：保持在合理区间，长期向好的基本面没有变--总理

中国国务院总理表示，今年中国经济运行仍保持在合理区间，就业比较充分，中国经济长期向好的基本面没有变，通过改革开放释放改革红利，推动经济发展的方向也不会变。

--中国经济：仍运行在合理区间，是世界经济增长动力之源--国家统计局长

中国国家统计局局长王保安撰文称，在发展新常态下，中国经济稳中有进、稳中向好的态势没有改变，仍运行在合理区间，中国经济仍是全球增长的动力之源。

--中国经济：发改委批复北京、天津和深圳城轨建设规划，共计4,647.7亿元

中国国家发改委日前批复北京城市轨道交通第二期建设规划（2015～2021年），天津城轨 第二期建设规划（2015～2020年），以及深圳城轨第三期建设规划（2011～2020年）调整方案，总投资共计4,647.73亿元人民币。

--中国财政：第二批PPP示范项目公布，总投资6,589亿元--财政部

中国财政部公布了关于公布第二批政府和社会资本（PPP）合作示范项目的通知，包括确定北京市兴延高速公路项目等206个项目，总投资金额6,589亿元人民币。

--中国反腐：最高人民法院原副院长奚晓明严重违纪受立案审查--中纪委

中国中共中央纪律检查委员会周二表示，日前已对最高人民法院原副院长、党组成员奚晓明严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍和公职处分。

【金融】

--中国金融：首批八家银行公布上海自贸区跨境同业存单发行计划

在中国央行发布上海自贸区跨境同业存单操作指引后，包括四大国有银行在内的首批八家银行周二公布了相关发行计划，今年发行额度总计为250亿元人民币。

--中国保险：1-8月原保险保费收入1.7万亿元，同比增长19.54%--保监会

中国保险监督管理委员会日前公布，1-8月原保险保费收入17,046.66亿元人民币，同比增长19.54%。在资金运用方面，保险业前八个月股票和证券投资基金占比较前七个月下降0.49个百分点。

--中国金融：银联卡境外取现设年度限额，每卡每年累计取现不超10万元人民币

中国银联相关人士表示，根据国家外汇管理局最新要求，为进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，中国境内发行的银联人民币卡在境外提取现金，除每卡每日不超过等值1万元人民币的上限外，增设年度限额，每卡每年累计取现不超10万元。

--香港金融：金管局将增发200亿港元外汇基金票据，因应银行需求

香港金融管理局（HKMA）周二宣布，将增发总值200亿港元的外汇基金票据，以应付由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据需求增加的情况。

--中国资管：上周38款集合信托产品发行，基础设施领域产品占比近五成

中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（9月19日-25日）共有19家信托公司发行了38款集合信托产品，发行数量环比增加3款。从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了18款，占到上周总产品发行量的47%。

--中国资管：上周银行理财产品发900款，1年以上固收类产品预期收益率大升

中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（9月19日-25日）93家银行共发行900款理财产品，发行银行数较上期增加3家，产品发行量减少43款。上周发行银行理财产品的平均预期收益率为4.61%，较上期下降5个基点。

【固定收益】

--中国公开市场：本周小幅净回笼，季末资金宽裕央行扶助顺势减力

中国央行公开市场周二逆回购较上周同期减量，本周小幅净回笼100亿元人民币；尽管时逢季末及国庆长假前夕，但资金面仍显宽裕，央行扶助顺势减力。

--中国新债：中银香港成功发行首笔三年期熊猫债10亿元，票面利率3.5%

中银香港宣布，已成功发行首笔三年期10亿元人民币债券（熊猫债），票面利率为3.5%。

--中国货币市场：主要回购利率窄幅波动，供给充足节前资金面无虞

中国银行间市场主要回购利率窄幅波动。受季末和国庆节长假因素推动，较长期限资金品种需求增多，但由于供给充足，整体市场流动性依然维持偏松态势，借入难度不大，节前资金面无虞。

--中国债市动态：避险情绪升温现券买气不减，多重利好支撑多头信心

中国银 行间债市现券买气不减，IRS亦小幅走低。交易员表示，境内外股市走势均偏弱，市场避险情绪升温，同时季末流动性充裕、国内经济下行压力不减等多重因素继续发酵，机构买气支撑下，10年国开债成交收益率逼近3.70%位置。

【外汇】

--中国央行：与赞比亚央行签署人民币清算安排合作备忘录，将确定当地清算行

中国央行周二公布，与赞比亚央行签署在赞比亚建立人民币清算安排的合作备忘录。

--中国汇市：人民币早盘连四日走升，基本达到与离岸汇价靠拢的汇改目标

人民币兑美元即期周二早盘连四日走升，盘中一度逼近6.36关口，与中间价双创逾一周新高。交易员称，国庆长假临近，部分零售购汇需求仍不少，而人民币已升至近期波动区间顶部，且与离岸价差明显收窄，续升空间不大，短期料维持6.36-6.38区间整理。

--CNH动态：跨节买需大增及人民币空头平仓引剧烈波动，一度触及6.3584

离岸人民币周二波动剧烈，在跨节买需大增及人民币空头平仓双重因素作用下，离岸人民币兑美元在亚洲市场一度迅速上升，并触及6.3584的811汇改来高位；同时该价格并与境内人民币倒挂。

--CNH动态：资金面愁云令香港银行同业隔夜拆息飙升至历史新高

中国内地“十一”黄金周将至及季结等因素，推高香港离岸资金利率不断飙升，其中银行同业隔夜拆息(HIBOR)定盘价周二已创下历史新高。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌逾2%，海外股市走弱给A股再添压力

中国股市沪综指周二收市下跌逾2%。分析师指出，长假临近A股市场本来成交清淡，而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心，抛压有些加重。大盘今天在明显低开后，一直呈现弱势震荡，成交依然处于低位。

--中国能源：能源局新增530万千瓦光伏电站建设规模，明年6月底前建成

中国国家能源局网站周一刊登通知，根据上半年光伏发电建设运行情况及发展需求，对部分地区调增光伏电站年度建设规模，共计530万千瓦。这部分新批建设规模，原则上应在年内开工建设，明年6月底前建成并网发电。

--中国反垄断：商务部行政处罚微软和百视通，因设合营企业未依法申报中国商务部周二称，在对百视通新媒体股份有限公司与微软公司设立合营企业上海百家合信息技术发展有限公司涉嫌未依法申报进行立案调查后，决定对百视通和微软分别处以20万元人民币罚款的行政处罚。

--中国企业：蚂蚁金服沿中国游客路线拓国际市场，最新落子新加坡和日本

中国最大电子商务企业--阿里巴巴关联企业蚂蚁金服的国际化步伐正在加速，蚂蚁金服旗下支付宝周二宣布分别涉足日本和新加坡市场。按其规划，五年内支付宝将在最受中国出境游客欢迎的主流国家和地区覆盖100万个境外商户，并服务1亿出境消费的旅客。

--香港房地产：房屋问题仍严重，楼市措施不＂减辣＂--特首

香港特区行政长官梁振英周二表示，目前香港的房屋问题仍然严重，政府会继续努力增加土地供应，现时不会对过去推出的楼市辣招＂减辣＂。

--香港新股：前三季IPO集资总额1,564亿港元，全球最大--德勤

专业服务机构德勤周二称，今年前三季度香港IPO（首次公开发售）集资总额1,564亿港元，为全球最大。

--香港新股：恒投证券IPO拟筹高至16.9亿港元，今天开始路演--销售文件

据路透周二获得的销售文件显示，于内蒙古注册的中国中小型券商--恒投证券（国内称恒泰证券）拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至16.9亿港元，今天开始路演。 (完)