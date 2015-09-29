金属期市：伦铜在六年低点附近持稳，矿业类股挫跌冲击市场

矿业和贸易集团嘉能可 周一股价暴跌近30%，收于纪录低点，因市场担心该公司在削减债务负担以抵挡全球金属价格持续下滑的冲击方面，做得还不够。

美国铝业 决定将公司一分为二，将加大其削减成本或关闭低利润熔炼产能的压力，因对中国产量的担忧日增且铝价跌至数年低点。

中国国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币，同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点，其中股市下跌和汇市波动亦是利润下滑重要原因。另据统计局回复路透，8月利润创2011年建立月度监测制度以来的最大单月降幅。

从周一开始，有多位美联储官员将陆续公开亮相讲话，但他们的观点相互对立，引起外界对美国央行在关键时期管理讯息沟通能力的质疑。

美国8月消费者支出强劲增长，一项衡量通胀的关键指标小升，反映出美国经济增长势头强劲，可能促使美联储在全球经济疲弱的大环境下开始升息。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金