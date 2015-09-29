港报社评：偏激徒然恶性循环，讨价还价必须对话--信报9月29日

占领运动一周年，昨天下午5时58分，亦即去年警方施放第一枚催泪弹的一刻，民众齐集在金钟＂连侬墙＂外举起黄伞默站15分钟。警方表示，集会高峰期有1,100人参与。主办单位＂全民反政治打压运动＂发言人黄洁莹表示，未有点算参与的人数。民阵召集人陈倩莹则说＂公道自在人心＂，不会相信警方数字。

大批市民重返添美道，百般滋味在心头。回顾为时79天的占领运动，虽说意见纷陈，但总的来说有一个理解，就是运动的关键在于去年10月，香港专上学生联会代表与政府高层官员展开历史性对话，企图化解政治困局，但双方最终无法缩窄分歧，对话不能持续。

学联与政府之间的对话，假如能够有后续进展，占领运动、政改方案以及香港的民主之路，会不会出现不一样的发展方向？这是一个值得各方反思的问题，好为日后类似的情况作准备。

积极促成当时对话＂中间人＂之一的港大政治与行政学系教授陈祖为，日前在一个回顾占领运动的论坛上表示，学联没有继续对话是策略上有问题，例如没有利用这个机会争取如何撰写民情报告，以及要求政府在对话平台讨论2017年政改。他又指双方对话期间，若仍有人相信继续坐在占领区会争取到北京修订人大＂八三一＂决定，是痴人说梦；如果整场运动能及早退场＂反而是好事＂，并非代表失败，而是避免运动＂烂尾＂，影响日后社会运动的动员。

关于对话破裂这一点，前学联秘书长周永康承认去年部分策略有错，包括广场投票、北上见京官、绝食和围堵政总等等，都是在场内迫出来的政治决定。＂学联五子＂一同接受电视专访时亦指出，运动高峰期已觉＂冇晒牌可以出＂，＂只系剩返所谓嘅号召力，而嗰啲号召力其实唔可以号召到好多嘢＂。

占领运动来到群情汹涌的时刻，居然无牌可出，意味着什么呢？也许陈祖为说得对：＂我觉得从一开始，学生就没有明确的目标。我不觉得他们知道自己想要什么，他们更多是想展现全国人大常委决议的宪制问题，并批评政府处理公众谘询的手法。＂

学生领袖将自己陷入无牌可出的窘境，不妨判断为叫价太高，他们在对话之后把政府的几点建议全盘否定，而且要求北京撤回＂八三一＂决定，甚至向全港市民道歉，无异于促使对方寸步不让，因为根本没有下台阶。叫价太高的后果是什么也争取不到，中央政府与特区政府计算利害得失，最坏的情况大不了就是政改方案被否决罢了，政制原地踏步骨子里反而更加有利于建制派。

既然占领运动的得失关键在于学联与政府的对话打开了却不能持续，连学生领袖亦承认当时无牌可出，流于见招拆招，那么日后应该如何争取民主呢？我们认为，泛民阵营必须汲取教训，准确掌握讨价还价的技巧，切勿拘泥于过度虚无缥缈的意气之争；民气固然可用，但不该被民气牵着鼻子走，尤其不该被偏激的死硬派取得主导权，否则难免无功而还。

讨价还价建基于对话，而不是对抗，这本来是大家知之甚详的老生常谈，但际此占领运动一周年，不怕唠叨多说一次。立法会主席曾钰成接受本报专访表示，占领运动后，本土派团体继续各种抗争，包括反水货示威及近日再有＂鸠呜团＂，这些行动对任何人都没好处，徒然触发中央更收紧对港管治，造成恶性循环。

对话不能解决所有问题，可是没有对话，所有问题变得更加棘手。对话若要取得成果，一味偏激是没有用的，倒不如因应形势留一手好牌。如今，社会被撕裂了，无论合该抑或无辜，香港已然付出了沉重代价，有建设性的对话显得更加重要。（完）

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