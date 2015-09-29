欧洲央行：现在讨论扩大量化宽松还为时过早--执委劳滕施莱格

路透米兰9月28日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一称，欧洲央行现在讨论扩大资产购买计划还为时过早，因为欧元区经济仍料将温和复苏。

鉴于通胀率和经济增长率仍守在低位，市场已开始预期欧洲央行会扩大每月600亿欧元(670亿美元)的量化宽松(QE)规模。

“就我看来，现在讨论扩大量化宽松的具体措施还为时过早，”劳滕施莱格在米兰一个活动的间隙称，“就欧元区整体而言，经济温和复苏的基本情况依然未变。”

欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期仅增长0.1%，部分归因于原油等大宗商品价格下跌。

劳滕施莱格称，欧洲央行应该对这类价格波动不以为意。“我们不必介意近期的这种波动，而是应当观察基本经济因素是否有变化，目前我是没有看到有变化，因此我认为现在谈论(扩大量化宽松)还是为时过早，”劳滕施莱格说。

欧洲央行去年接管了欧元区123家最大银行的监管权，目前正为这些银行量身定制资本要求，这是其监管检查和评估程序(Supervisory Review and Evaluation Process)的一部分。

劳滕施莱格表示，很多银行已有的资本能够达到新的要求。