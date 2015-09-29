港报社评：确认水务署认知不足，须究责总结经验教训--明报9月29日

由水务署领导的食水含铅超标专责小组发表首份报告，确认焊料含铅和焊接工艺欠佳，焊料中的铅渗入喉管并积聚，引致食水含铅超标，最高达英国标准的584倍。由于事态揭发之初，水务署已经把＂罪魁＂指向焊料和焊接工艺，因此报告的确认并无新意，反而水务署承认对焊料含铅引致的后果＂认知不足＂，这是约3个月以来，首次确认水务署在铅水事件的责任，使这方面有更多讨论空间。铅水事件除了亡羊补牢，政府要对水务官员问责，才可以从根本上重建市民对食水安全的信心。

从已经披露的资料和情况，铅水时间跨度历时数十年，其间世界卫生组织（WHO）有关每公升食水含多少微克的准则，曾经一再更改，标准含量时高时低，使事态倍添复杂。另外，长期以来水务署忽视对水管、焊料的监管，使铅水问题并不限于公屋、私楼、医院、学校，而是广及每一类处所和跨阶层无一幸免。现在确认水务署认知不足，即是涉及人为因素，须弄清楚事态性质，否则难以确保补救措施到位有效。

认知不足有两种可能。首先，数十年以来，水务官员对焊料含铅或焊接工艺不到位而致食水含铅超标，不甚了了，这在两种情况反映出来，一是历来持牌水喉匠毋须向水务署申报含铅焊料，揭发了铅水之后，水务署才＂补镬＂，规定须一并申报；二是水务工程须经水务署检测包括水质合格，这是楼宇获发入伙纸的必要程序，据知在铅水事件揭发前，水务署对水质的检测并不包括是否含铅。因此，水务官员的专业水平是可能原因之一。

其次，水务署要就食水安全负上主要责任，今次铅水事件，有可能涉及水务官员官僚怠惰，未尽本分，例如水管几经转变，不同物料的监管应有不同，历年来水务官员若积极进取，铅水就不会演变至沉痾难治的景况。今次事态揭发之初，水务官员强调食水进入公屋大厦之前，卫生安全没有任何问题，即是把肇因锁定在大厦水管或其他部件；水务官员这个指向，不排除有卸责意图，因为公屋大厦装设水管与水务署无关，是房委会的责任。不过，这个意图说明水务署很快就知道问题所在，而官僚的自保操作甚为明显。

这两个可能性，那一个较反映真实情况，抑或两个可能性并存，有必要搞清楚，才可为数十年的铅水问题梳理出头绪，然后对焦改善。现在水务官员强调向前看，＂坚守岗位＂、＂有空间改善的就先改善，会较实际＂，云云，回避水务署须承担的铅水责任。改善食水安全肯定重要，不过，若缺少总结经验教训，罔顾＂铅因＂，则不能排除日后有可能重蹈覆辙。因此，必须究责问责正本清源，从根本上把食水安全纳入正确轨道。 专责小组的报告提出4项建议，其中强化法例可起到规范导引作用，应该尽快修订法例。现行《水务设施条例》于1975年实施，40年来并未修订过，物料和含铅标准几经改变，很难相信一条法例可以应用于那么多不同情况，这种情况也反映官僚怠惰的一面；另外，法例规定对违规水喉匠，最高罚则只是罚款1万元及吊销牌照6个月，阻吓作用不大，因此必须加重罚则，包括提高罚款、延长吊销牌照期间。

现在大厦水务工程的法律责任，仅由注册水喉匠承担，铅水事件揭露的情况，水喉匠在整个工序链，往往只是承建商或分判商的雇员，焊料由承建商或分判商提供，再交由其他工人完成焊接工序，基本上水喉匠只是担当监工角色，由于关于水喉工程由水喉匠向水务署申报，因此水喉匠要负起法律责任而已。铅水事件说明，专业要求与水喉匠的条件有落差，政府须提高喉管工程的把关门槛，除了要求持牌水喉匠必须为新落成楼宇提交焊料无铅证明书，在向水务署申请供水时，亦须由该建筑工程的认可人士（AP）联同水喉匠一并签署；另外，承建商与分判商也不能完全置身事外，在法律上也要承担一定责任。

另外，负责实际焊接工序的工艺也要提高专业要求，据知发展局计划于2017年对建造业实行＂专工专责＂措施，其中水喉工序由半熟练技工或熟练技工负责，或至少要在熟练技工监督下施工；铅水事件发现一些接合水管的烧焊工艺甚为粗糙，十分有必要提高质素，不过，据业界反映现在水喉匠青黄不接，缺乏新血加入，加上房委会大量增建公屋，担心无足够合资格水喉匠满足要求，政府应与业界和职训局安排，就水务设施课程开办课程或收录更多学生，以应付市场实际需要。（完）

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