港报社评：无惧政治恐吓，作负责任决定--文汇报9月29日

港大校务委员会今天开会，预料将讨论及决定任命副校长人选事宜。港大学生会、港大校友关注组和港大教师及职员会日前发表联合声明，公然向校委会施压，要求放弃一直沿用的保密原则，改用明票方式投票及在有决定后交代理由。有人甚至声称若陈文敏落选，不排除会发起任何行动。而此前传媒踢爆，关注组＂游说＂校委，要求他们考虑不通过委任陈文敏的＂政治后果＂。这些行为，是赤裸裸的政治恐吓，也是对港大百年有效运作制度的践踏。按照香港大学条例，校委会有权独立决定人事的问题，不受任何干扰。期待校委会委员以自己的智慧、良知和勇气，拨开政治干预的迷雾，顶住政治恐吓的压力，认真审视陈文敏是否具备足够的诚信、人格和能力来出任这个职位，从而投下对港大负责任的一票。

港大要遴选和任命一位负责校内人事及行政的副校长，本来纯属港大内部事务。但反对派为其私利，把这件本来很正常的事情高度政治化。从最初＂出口术＂将陈文敏打扮成＂被打压者＂，到煽动学生冲击校务委员会会议、涉嫌非法禁锢委员，最近港大学生会、港大教师及职员会和港大校友关注组更变本加厉，发表联合声明，公然要求校委会开会审议遴选委员会提出的副校长人选及作出决定时，须改变一贯的传统，一定要用＂明票＂方式投票，并且将理由和决定记录在案，还要向公众解释有关决定的理由；甚至有人＂游说＂校委会委员，声称如果不支持陈文敏上台，＂将有严重政治后果＂。这些赤裸裸的政治恐吓，相信给校委会委员带来了很大的压力。这些校委心里最清楚，香港市民也能明白，沉重的政治压力究竟来自何方。

陈文敏没有足够的学术水平、相应资历、管理能力、个人品格来胜任港大副校长，已经有大量事实可资证明。他既不是博士，又缺乏相当的学术水平和良好的管理能力，尤其是现在还是＂待罪之身＂。陈文敏的下属、＂占中＂发起人戴耀廷曾向港大提供145万元的＂匿名捐款＂，其中30万元捐给法律学院，当时接受人就是时任法律学院院长的陈文敏。陈竟然与戴耀廷共同隐瞒幕后捐款人，已经违反了大学的捐款规定和廉署的反贪指引，在尚未调查清楚及有明确的结论之前，当事人理应按照惯例退出有关遴选。但陈文敏不仅毫无退意，也闭口不提自己的问题，更多次违反遴选的保密规则，不当地向外泄露相关信息。对这种作为，除了恶劣品行、权慾薰心，还有什么更贴切的结论？

对于副校长的遴选和任命过程，港大校委会一直都是在按照既定程序进行。百年港大，能否遵守大学条例和校委会章程，排除政治干扰而维护院校自主，现在确实已经到了一个重要的关键时刻。按照香港大学条例规定，校务委员会成员来源广泛，要充分代表各持份者的意见。校委会委员以独立身份参与，开会的时候，不会受到任何的干涉和阻挠。香港大学条例还规定，校务委员会是校务的最高决策机构，不必向任何机构作出交代，也没有任何机构可以监管或平衡校务委员会的决定。校委会的章程，是对每一个校务委员会成员的判断能力和操守的充分信任，相信他们能够独立地担负校务委员会的工作，不会接受利益，也不会受到外面的压力而改变自己的见解。秘密投票来决定人事等重大问题，更是校委会一向的传统，以确保委员们能够独立地行使权力。

因此，香港社会和广大香港市民，期待每一位校委会委员，都能够以无畏无惧的勇气，以维护港大和香港不被政治化玷污良知，以就事论事、实事求是的判断智慧，审视港大副校长人选，最终作出对港大、对香港负责任的选择。（完）

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