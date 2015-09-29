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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 09:00 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆尽显疲态，跌破181.50后下看180.50下方

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* 昨日英镑/日圆跌破181.50附近区域的支撑位，与9月24日形成双重底

* 跌破181.50暗示将测试略低于180.50的下一支撑位

* 若刺破180.36(9月7日低点)和180.44(9月6日低点)，则到达4月27日低点180.26之前再无支撑

* 全球避险心态料压低该货币对以及其它高风险货币兑日圆

* 下方在周线图上一目均衡云区178.83-180.13以及100日移动均线切入位177.93存在技术支撑

(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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