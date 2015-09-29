《汇市简讯》英镑/日圆尽显疲态，跌破181.50后下看180.50下方

* 昨日英镑/日圆跌破181.50附近区域的支撑位，与9月24日形成双重底

* 跌破181.50暗示将测试略低于180.50的下一支撑位

* 若刺破180.36(9月7日低点)和180.44(9月6日低点)，则到达4月27日低点180.26之前再无支撑