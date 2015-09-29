《汇市简讯》英镑/日圆尽显疲态，跌破181.50后下看180.50下方

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 昨日英镑/日圆跌破181.50附近区域的支撑位，与9月24日形成双重底
* 跌破181.50暗示将测试略低于180.50的下一支撑位
* 若刺破180.36(9月7日低点)和180.44(9月6日低点)，则到达4月27日低点180.26之前再无支撑
* 全球避险心态料压低该货币对以及其它高风险货币兑日圆
* 下方在周线图上一目均衡云区178.83-180.13以及100日移动均线切入位177.93存在技术支撑
(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”