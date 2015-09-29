港报社评：占领损法治，发动须＂找数＂--星岛日报9月29日

昨天是占领行动一周年，当年在大台上指点江山的占中三子和双学领袖齐集金钟，但到场群众只约千人，运动的号召力与能量还剩多少，可见一斑。他们在集会中依然正气檩然，虽承认抗争无成果，却没半点反思，对占领带来的两个恶果更避而不谈，一是扼杀政改，令近在咫尺的特首普选变得遥遥无期；二是践踏法治，把＂为达目的，法可不依＂的观念在年轻人中扩散，影响深远。对后者，他们必须承担违法的责任，才可弥补对法治的伤害。 整场占领行动由酝酿、爆发到结束，＂违法＂一直是其核心思想。早在两年前，讲授法律的港大法学院副教授戴耀廷，就提出以＂占领中环＂争取普选，美其名为＂公民抗命＂，实质是以 违法手段作为抗争武器，公然挑战法治。

去年9月28日，学联与学民思潮成员以更激烈的方式演绎＂公民抗命＂，非法占据政总广场，冲击警察防线，制造无政府状态，结果触发以万计群众霸占港岛心脏地区主要公路长达79日之久，视法律和社会秩序如无物。 其后参与者打着＂黄旗＂把违法占领扩大到龙和道、旺角、铜锣湾和尖沙嘴，不但瘫痪交通，更阻止商户出入，不准公务员上班，搜查救护车和警车，至此法纪完全崩溃。到行动后期，双学领袖更不惜孤注一掷，号召群众冲击和围堵政府总部，结果爱与和平变为流血骚乱。 由于违法占领与港人崇尚的法治精神愈离愈远，民意筹码输掉大半，最终唯有草草收场，但其激发的＂抗争无罪＂思想，却继续发酵，演化为长期滋扰旺角商户的＂鸠呜＂、暴力袭击内地旅客的＂反水货＂行动，甚至迹近恐怖主义的网民制造土制炸弹事件。一些大学生也受此感染，对法规嗤之以鼻，任意冲击大学高层。 占中三子与双学领袖鼓吹违法，损害法治，但他们至今仍没承认有错，而且无意站出来负起法律责任，与其之前的承诺大相违背。陈健民于去年十月曾撰文说：＂只要控罪合理，占中三子和一部分人在法庭上不会进行抗辩，不会聘请律师，只会在法庭上作出政治宣言＂，摆出敢于认罪、勇于承担的姿态。但至今日，他们当中没有人愿意承认组织和煽动非法集会的罪名，挺起胸膛接受法律制裁。 法治的基本精神，是依据法律惩处犯法的人，占领参与者至今已有多人定罪，但发动者却仍未被检控。为了重建法治权威，当局应加快检控程序，把发动者带上法庭。他们如果遵守诺言，到时应主动认罪，以示尊重法律，这样做才可修补法治受到的创伤。（完）