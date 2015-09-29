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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 09:02 BJT

《香港重要政经日程》--9月29日-10月12日

================== 今日重要政经消息=================

9月29日（周二）

-- 港股通暂停。

-- 高银金融 公布全年业绩。

-- 亨泰 公布全年业绩。

--14:30 帝盛酒店 私有化法院会议会及股东特别大会。

*--15:30 兰州庄园牧场全球公开招股新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

9月30日（周三）

-- 港股通暂停。

-- 公布8月份M-3货币供应。

-- 公布8月底人民币存款数字。

-- 公布8月底外汇基金总资产。

--10:30 阿里健康 股东周年大会。

10月1日（周四）

-- 国庆日公众假期。

-- 沪港通暂停。

10月2日（周五）

-- 沪港通暂停。

10月5日（周一）

-- 沪港通暂停。

10月6日（周二）

-- 沪港通暂停。

10月7日（周三）

-- 沪港通暂停。

-- 公布9月份外汇储备资产。

10月9日（周五）

--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。

--10:00 康宏金融 股东特别大会。

--13:30 华泰证券 在中国举行股东特别大会。

10月12日（周一）

--09:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。

--00:00 百盛商业 股东特别大会。

--11:00 北京建设 股东特别大会。

--15:30 华润创业 股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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