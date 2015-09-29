《独家新闻》通用汽车将着眼于利用数据联网，扩大汽车共享服务--CEO

路透底特律9月28日 - 通用汽车 首席执行官博拉(Mary Barra)表示，公司计划在利用汽车内置数据联网方面做出新的努力，扩大汽车共享服务，提供更多自动化驾驶功能，并通过智能手机应用实现服务。

“我们的目标是突破自我，拥有一种不仅仅拘囿于汽车的客户关系，”博拉周一接受路透采访时表示。该公司定于10月1日召开投资者和分析师会议。

她说，通用汽车不久后就能提供更广泛的汽车共享服务；同样使用车内高速数据联网的自动驾驶技术“SuperCruise”也将在明年推出。

博拉说，数据联网和应用也将帮助通用汽车密切跟踪客户在对汽车做些什么，以及他们对自动制动或公路无人驾驶等功能的反应。博拉表示，苹果 、谷歌 等公司正在力争用软件占领汽车仪表盘，而“我们拥有汽车本身这个平台”。

通用汽车预计，从2014年至2018年，公司的数据联网相关业务将实现约3.5亿美元的未计利息和税项的收入，与该公司的整体收入预估相比不值一提。博拉说，如果通用汽车能使客户终身不离其品牌，并提供通用可用于调整功能和服务的数据，那么数据联网的价值将不断上升。

当前许多从数字技术起家的公司，包括苹果、搜索引擎巨头谷歌和电动车急先锋特斯拉汽车(Tesla) 以及打车软件公司优步(Uber)，都在试图重构交通运输行业。通用汽车及其颇具实力的竞争对手，包括福特 、宝马 、戴姆勒 和大众 ，都要竭力展示自己不会被远远抛下。

博拉在专访中重申了之前的预估，预测明年中国市场利润率为9%-10%，欧洲为盈亏平衡，同时公司将在明年年底前完成50亿美元的股票回购。

“我们认为市场并未公平评价通用汽车所取得的进步，”巴克莱分析师Brian Johnson表示。虽然他对通用汽车的自动驾驶计划和自我突破精神表示欢迎，但称“我们不能肯定，这会给股价带来提振。”(完) (编译 王颖；审校 郑茵)