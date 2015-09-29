香港新股：恒投证券IPO拟筹高至16.9亿港元，今天开始路演--销售文件

路透香港9月29日 - 据路透周二获得的销售文件显示，于内蒙古注册的中国中小型券商--恒投证券（国内称恒泰证券）拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至16.9亿港元，今天开始路演。

文件显示，恒投证券设定招股价区间为每股3.92-4.3港元，初步拟发售3.9204亿股H股，其中90.9%为新股、9.1%旧股，集资15.37-16.86亿港元（1.98-2.18亿美元）。

该公司已经锁定三名基础投资者--开源证券、民信金控 以及Pohua合共6,600万美元的认购额，预计10月8日定价，15日在联交所挂牌上市，联席保荐人为交银国际以及海通国际。

恒投证券前身为于1988年成立的内蒙古自治区呼和浩特证券公司，2002年更名为恒泰证券，今年在香港注册为“恒投证券”并开展业务。

于2012-14年三个年度，该公司录得收入分别为5.4亿、7.8亿及11.1亿元人民币，净利1.1亿、4亿及6.5亿元。

恒投证券拟将集资所得款项一半用于资本中介业务，包括融资融券、股票质押式回购以及发展与腾讯 合作开发的“倍赚宝”。此外，约三成集资款项拟用于扩展NEEQ做市业务及收购NEEQ报价公司的库存股。