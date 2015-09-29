香港新股：恒投证券IPO拟筹高至16.9亿港元，今天开始路演--销售文件

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月29日 - 据路透周二获得的销售文件显示，于内蒙古注册的中国中小型券商--恒投证券（国内称恒泰证券）拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至16.9亿港元，今天开始路演。
文件显示，恒投证券设定招股价区间为每股3.92-4.3港元，初步拟发售3.9204亿股H股，其中90.9%为新股、9.1%旧股，集资15.37-16.86亿港元（1.98-2.18亿美元）。
该公司已经锁定三名基础投资者--开源证券、民信金控 以及Pohua合共6,600万美元的认购额，预计10月8日定价，15日在联交所挂牌上市，联席保荐人为交银国际以及海通国际。
恒投证券前身为于1988年成立的内蒙古自治区呼和浩特证券公司，2002年更名为恒泰证券，今年在香港注册为“恒投证券”并开展业务。
于2012-14年三个年度，该公司录得收入分别为5.4亿、7.8亿及11.1亿元人民币，净利1.1亿、4亿及6.5亿元。
恒投证券拟将集资所得款项一半用于资本中介业务，包括融资融券、股票质押式回购以及发展与腾讯 合作开发的“倍赚宝”。此外，约三成集资款项拟用于扩展NEEQ做市业务及收购NEEQ报价公司的库存股。
以招股价上限计，上市后该公司市值约109.7亿港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”