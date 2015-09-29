CNH动态：跨节买需大增及人民币空头平仓引剧烈波动，一度触及6.3584

路透香港9月29日 - 离岸人民币周二波动剧烈，在跨节买需大增及人民币空头平仓双重因素作用下，离岸人民币兑美元 在亚洲市场一度迅速上升，并触及6.3584的811汇改来高位；同时该价格并与境内人民币倒挂。

CNH昨晚在伦敦收在6.3575，较周一境内人民币收盘价6.3690高出约120个点子。北京时间10：15分，人民币在岸价格 报6.3643，离岸价格报6.3677，两边的价差仅约30个点子。

“恍如隔世啊，一觉起来，人民币怎么又有升值压力了？”一位境内大行的交易员表示。

海外交易员对人民币的突然翻身也十分地诧异，他们指出，就算考虑到SWAP后，人民币的资金成本相对低，这种上升速度也太快了，不排除此前的人民币空头争相平仓，出现了事实上的踩踏行为。

“SWAP后，相当于人民币可以跨节使用，资金成本较低，自然就反应为汇率即期点数的上升。不过，也太夸张了。”一美资银行交易员表示。

另据市场分析人士指出，习近平出访美国期间，连续表态人民币不具持续贬值的基础，同时美国对人民币加入SDR也释放出善意，令海外不少投机人民币续贬的仓位，不得不平仓。