CNH动态：跨节买需大增及人民币空头平仓引剧烈波动，一度触及6.3584

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月29日 - 离岸人民币周二波动剧烈，在跨节买需大增及人民币空头平仓双重因素作用下，离岸人民币兑美元 在亚洲市场一度迅速上升，并触及6.3584的811汇改来高位；同时该价格并与境内人民币倒挂。
CNH昨晚在伦敦收在6.3575，较周一境内人民币收盘价6.3690高出约120个点子。北京时间10：15分，人民币在岸价格 报6.3643，离岸价格报6.3677，两边的价差仅约30个点子。
“恍如隔世啊，一觉起来，人民币怎么又有升值压力了？”一位境内大行的交易员表示。
海外交易员对人民币的突然翻身也十分地诧异，他们指出，就算考虑到SWAP后，人民币的资金成本相对低，这种上升速度也太快了，不排除此前的人民币空头争相平仓，出现了事实上的踩踏行为。
“SWAP后，相当于人民币可以跨节使用，资金成本较低，自然就反应为汇率即期点数的上升。不过，也太夸张了。”一美资银行交易员表示。
另据市场分析人士指出，习近平出访美国期间，连续表态人民币不具持续贬值的基础，同时美国对人民币加入SDR也释放出善意，令海外不少投机人民币续贬的仓位，不得不平仓。
路透此前的评论也指出，人民币实际存在着易升难贬的长期基本面。首先是中国每年逾3,000亿美元的贸易顺差仍将继续，这一因素将长期支撑着人民币；二是人民币与美元难以扭转的正利差及人民币的理财回报，将令居民持有美元的兴趣明显下降。（完） (记者 毕晓雯；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”